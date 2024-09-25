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الزمالك يصل ملعب الشباب لخوض المران الأول استعدادا للسوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 07:19 م

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لخوض المران الأول بالمملكة العربية ، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب نادى الشباب لخوض المران، وفقاً للبرنامج التدريبى الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجارى على لقب كأس السوبر الأفريقى على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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