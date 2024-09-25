مدرب كندا : زرت مصر عام 2013 والشعب هناك عاشق لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جيسي مارش مدرب منتخب كندا ، عن انطباعه بشأن الكرة المصرية وزيارته السابقة ، كذلك على مستوى النرويجي هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي بصفته مكتشف اللاعب في صغره.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : زرت مصر في عام ٢٠١٣ واعلم ان الجماهير المصرية مولعة جدًا بكرة القدم ، نجحت في تكوين فريق شاب لمنتخب كندا يضم لاعبين شباب واعدين قدموا بطولة جيدة في كوبا اميركا ٢٠٢٤ ونعدهم بشكل جيد قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ التي ستقام على ارضنا

وواصل تصريحاته : كان لدينا وقت رائع حينما دربت هالاند وعمره ١٩ عاما وكنت اعرف انه موهبة كبيرة ولذلك اعطيته فرصة ليعبر عن نفسه خلال تواجده معي في فريق سالزبورج النمساوي.

واختتم : مانشستر سيتي فريق كبير ونادي اكثر استقرار ، وهالاند يستطيع ان يلعب مع اي فريق وينجح في اي خطة وانا سعيد بالاهداف العديدة التي يسجلها مع السيتي وهو آلة احراز اهداف وهو افضل لاعب مع جوارديولا افضل مدرب وهو شخص مذهل ويريد ان يتطور دوما ويساعد زملائه في اي فريق يلعب له واعتقد ان ريال مدريد قد يتعاقد مع هالاند خلال الفترة المقبلة.