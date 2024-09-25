شكرا لقرائتكم خبر عن رائد عاطف يقترب من غزل المحلة فى صفقة انتقال حر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رائد عاطف، لاعب نادي النصر القاهري السابق، من الانتقال لصفوف غزل المحلة، أحد أندية الدورى الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وعرضت شركة تسويق اللاعب رائد عاطف، على زعيم الفلاحين، وأبدى النادي اهتمامه بضم اللاعب في الانتقالات الصيفية فى إطار خطة دعم الفريق بعد الصعود للمنافسة فى دورى الأضواء من جديد.

ولعب رائد عاطف في العديد من الأندية بين الدرجتين الثانية والثالثة المصرية، بين النصر القاهري والساحة والطيران ونادي الكيماويات، في مركزي محور الارتكاز والدفاع.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال لفريق بورتو السويس في يناير الماضي، لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مما عطل انتقاله، وبدأ يستعيد جاهزيته في الأيام القليلة الماضية ما جعله هدفا لعدد من أندية دور المحترفين.

في ذات السياق، اتفق الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية في الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه في نهاية أكتوبر المقبل.

ويلتقي المحلة في المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة وذلك يوم 30 سبتمبر الجاري، على يواجه الاتحاد السكندري يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.