شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز وعمر جابر يمثلان الزمالك فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر الأفريقى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد غداً الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي الزمالك أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهراً، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.