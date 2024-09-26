جاسوس فى تدريبات الزمالك واستياء داخل المعسكر الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الاستياء داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد أن انتشر عبر بعض الصفحات مقطع من مران الزمالك السري الذى أقيم أمس على ملعب نادى الشباب السعودي استعدادا للقاء السوبر الإفريقى المقرر غدا الجمعه باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه أمام الأهلي.

وكشف الإعلامى خالد الغندور فى برنامجه عبر قناة المحور أن هناك حاله من الغضب داخل معسكر الزمالك بسبب تسريب جزء من المران فى مقطع فيديو.

وانطلق المران الأول لفريق الزمالك على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.وبدأ مران الفريق بجلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها المدرب على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المُقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات والعمل بكل جدية وتركيز استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعداداً للمواجهة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة، و كلف البعض بمهام خاصة لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في المواجهة المُقبلة.

وفي نفس الوقت قام جوميز بمنح بعض اللاعبين تعليمات بشكل منفرد عقب انتهاء المحاضرة الفنية.

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، على حضور المران الأول للأبيض الذي أقيم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

جاء ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وفي نفس الوقت حرص كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي و أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق..

