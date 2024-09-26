بعد جدل السوشيال ميديا.. نجم الزمالك يكشف كواليس طرد محمد يوسف في سوبر94

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

وأعادة مباراة السوبر الأفريقي المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، إلى الأذهان العديد من اللقطات الجدلية، التي شهدتها مباريات الفريقين، ومن أبرزها لقطة طرد محمد يوسف لاعب النادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي عام 1994.

وكشف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عصام مرعي لمصراوي، كواليس طرد محمد يوسف من المباراة.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الطرد جاء بسبب اعتداء محمد يوسف بالضرب بالكوع على أشرف يوسف لاعب الزمالك، وهو ما شاهده المساعد في ذلك الوقت والدليل على ذلك هو عدم اعتراض محمد يوسف بعد الطرد".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المملكة العربية السعودية.

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي