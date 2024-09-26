“دوري أوروبي ومباراة لـ تريزيجيه".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مواجهة الريان والذي يلعب في صفوفه محمود حسن تريزيجيه أمام العربي، بجانب لقاءات الدوري الأوروبي.

ويعرض"الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

لاس بالماس ضد ريال بيتيس.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 9.

إسبانيول ضد فياريال.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري الأوروبي:

آينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزين.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

أياكس أمستردام ضد بشكتاش.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

توتنهام هوتسبير ضد كاراباج أجدام.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

روما ضد أتلتيك بلباو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

الدوري الإماراتي:

البطائح ضد الشارقة.. الرابعة وعشرون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

العين ضد الوصل.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري نجوم قطر:

العربي ضد الريان.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

السد ضد الغرافة.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.