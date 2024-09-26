لاعب الزمالك السابق: محمد شحاتة خليفة حسني عبد ربه وأتمنى يبدأ مباراة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد جمال لاعب نادي الزمالك السابق أنه معجب بأداء وروح محمد شحاتة في وسط ملعب الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب سيكون نسخة من حسني عبد ربه قريبًا.

وأشار جمال في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه يفضل أن يلعب شحاتة بجوار دونجا في وسط الملعب.

وطالب جمال لاعبي الزمالك بالاهتمام بالنواحي الدفاعية لان هذا الأمر سيكون مفتاح الفوز بالسوبر.

ويفتح ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، أبوابه يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.