هل يرتدي راموس تيشرت الزمالك؟ مفاجأة بموعد الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر عمر زعلوق، وكيل اللاعبين، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع الإسباني سيرجيو راموس، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل سيرجيو راموس، عن صفوف نادي إشبيلية الإسباني، بعد انتهاء عقده، ويعد حاليا لاعب حر دون نادي.

وقال "زعلوق" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "تواصلت مع راموس وعرضت عليه فكرة الانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأوضح الوكيل: "المفاجأة بالنسبة لي كانت أن راموس رحب بالانتقال إلى الزمالك لكن الخلاف حول المطالب المالية لنجم ريال مدريد السابق لا يزال قائما".

وأتم تصريحاته: "مصير صفقة راموس سيتحدد خلال الأسبوع المقبل ومن المحتمل أن ينتقل إلى الزمالك قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري".

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