طعيمة: يحيى عطية الله مكسب كبير ومباراة جورماهيا إعداد جيد للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشار عادل طعيمة نجم فريق الأهلي السابق أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.

وأكد طعيمة أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي مكسب كبير للفريق من الناحية الفنية ومازال أمامه الكثير لتقديمه في المرحلة المقبلة".

وأضاف: عطية الله لاعب كبير وسيحقق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".

وأوضح أن مباراتي جورماهيا إعداد جيد للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي، من وجهة نظري هى إعداد جيد للأحمر قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المملكة العربية السعودية ".

يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.