جوميز.. الزمالك يسعى لتكرار إنجاز سوبر جوهانسبرج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى المؤتمر الصحفي الذي عقد استعدادا للقاء السوبر الإفريقى المقرر غدا أمام الأهلي باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أن الفريق ليس الـ 11 لاعبًا داخل الملعب لكن الجميع في القائمة يعلم مدى أهمية اللقاء ونسعى للفوز بالمباراة وحسم اللقب مشيرا إلى أن فريقه استعد جيدا للقاء وأننا نريد تكرار إنجاز 1994 عندما توج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وأعلم أننا أفضل من العام الماضي.

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.