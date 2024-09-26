عمر جابر..الزمالك يتطلع للفوز بلقب السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنهم سعداء بالتواجد في المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر الأفريقي ويتقدم بالشكر للجميع على حسن الاستضافة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي:" لدينا غداً مباراة كبيرة، وديربي هو الأهم في العالم وليس العرب وأفريقيا".

وواصل عمر جابر قائلاً:" نتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد، وأن تكون بداية موسم قوي ويكون التوفيق حليفنا".

وتابع قائلاً: "هذه المباراة الجميع ينتظرها ، وجماهير الزمالك له شكل خاص سواء داخل مصر أو خارجها ودائماً يساند الفريق ويدعمه، ونتطلع للفوز باللقب من أجل إسعادهم".

وأضاف عمر جابر : "الأفضلية تكون للفريق صاحب التوفيق والحظ في هذا اليوم، ولدينا تركيز وثقة في الجميع لتحقيق الفوز والتتويج باللقب".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.