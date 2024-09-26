"لدينا نفس ثقافة الأهلي".. جوميز يتحدث عن مواجهة السوبر: نحن أفضل الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن المواجهة المقبلة أمام الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بالسعودية، في السوبر الأفريقي.

قال جوميز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بدأت قصة جديدة مع نادي الزمالك ولا أفكر في السنوات الماضية وهذه فرصة لتحقيق بطولة جديدة وإعادة البطولة لنادي الزمالك".

أضاف: "عشت في السعودية العديد من السنوات وأنا سعيد بتواجدي هنا مرة أخرى، اللاعبون يعلمون ماذا يفعلون وأنا مؤمن من تقديم مباراة قوية".

أكمل: "المواجهة ستلعب على تفاصيل صغيرة ونريد الاستحواذ على الكرة أمام خصم نعلم بأنه قوي".

أوضح: "فريقنا أفضل من الموسم الماضي ويستعد بطريقة جيدة استعدادا للمواجهة ومجموعتنا الحالية جيدة وأثق بها".

وأتم تصريحاته: "نتمنى تحقيق الفوز ونعلم أننا سنواجه فريق قوي جداً وفريق الأهلي معتاد على تحقيق البطولات، ولكن لدينا نفس ثقافته، وهدفنا تحقيق كأس السوبر الأفريقي".

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