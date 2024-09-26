"انتظروا".. كولر يتحدث عن مواجهة الزمالك ويفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك غدا الجمعة في بطولة السوبر الأفريقي، مؤكدا أن هناك مفاجأة في التشكيل.

وقال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بالتواجد في السعودية، ومباراة الغد سوف تجمع بين فريقين كبار لديهم رصيد كبير من الألقاب لذلك المباراة ستكون قوية".

وأضاف: "سعداء بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع، ومحضرين نفسنا بشكل جيد ومركزين لتحقيق اللقب".

أكمل: "علي معلول يعاني من إصابة وخضع لجراحة وأتمنى أن يعود سريعا إلى الملاعب، ويحيى عطية الله، قدم أداء مميز وأتمنى يستمر على نفس الأداء في المباريات المقبلة".

وواصل :"نمتلك الدوافع من أجل الفوز بالكأس، والفوز سيعطي لنا دوافع مع بداية الموسم، سنقدم أقصى مجهود من أجل الفوز، ولم أحدد حتى الآن التشكيل النهائي، سأقرر التشكيل الرسمي بعد التدريب والذي سيكون قويًا".

أوضح: "أمتلك 23 لاعبًا وسيتم استبعاد ثلاثة لاعبين لكنني حرصت على تواجد الجميع تحسبًا لإصابة أي لاعب، وعبد المنعم غير متواجد معنا الآن لكن أمتلك أربعة مدافعين، من بينهم ثنائي جديد (يوسف أيمن - أشرف داري)".

أردف: "لم نستقبل أي هدف في آخر مباراتين وأشكر محمد الشناوي على مجهوده مع المدافعين، ولن أفصح عن التشكيل في المؤتمر الصحفي، وسيكون هناك مفاجأة في التشكيل".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد فارق في مواجهة الزمالك سواء في البطولة المحلية أو القارية، المطلوب من الجميع أن نبذل قصارى جهدنا، وسعيد بخوض اللقاء وسط الجماهير".

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