"حكم الراية تدخل" تفاصيل طرد محمد يوسف في مباراة هزيمة الأهلي من الزمالك في سوبر 1994 (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على لقاء يجمع بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، يعيد للأذهان مباراة جمعتهما قبل 30 عاما، وبالتحديد نسخة 1994، والتي كتبت تتويج الأبيض بالنسخة الثانية من البطولة.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي 1994، العديد من الأحداث المثيرة، بداية من طرد محمد يوسف لاعب الأحمر وحتى صاروخية أيمن منصور قبل 4 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

ويعتبر طرد محمد يوسف في هذه المباراة، من أبرز الحالات التحكيمية جدلا، حتى اللحظة الحالية، وقال صاحب الواقعة في تصريحات تلفزيونية: "قطعت كرة وبعد المرور من أشرف يوسف لاعب الزمالك قام بإعاقتي وحصلت على ركلة حرة، ثم قام بالإمساك بي من رقبتي فابعدت يده، وبعدها تعرضت للطرد".

وكشف عدد الأهرام يوم 17 يناير سنة 1994، كواليس لقطة طرد محمد يوسف، إذ أن الفريقين دخلا الشوط الثاني دون تغييرات، وبدأ الأهلي بالهجوم في الدقائق الأولى، مستغلا مهارات ريان ورضا عبدالعال، في المراوغة، وانفرد ريان إلا أن حسين السيد تمكن من إنقاذ مرماه.

وبعدها تدخل إيمانويل أمونيكي على ياسر ريان، ليحصل على البطاقة الصفراء الرابعة في المباراة، وبعد دقائق قليلة استدعى حامل الراية الحكم ليخطره بضربة كوع من محمد يوسف في وجه أشرف يوسف، ليقرر موتبيلا إشهار الكارت الأحمر ضد لاعب الأهلي، وذلك في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 8 أتيحت أخطر فرصة لإيمانويل، لينفرد بشوبير الذي خرج من مرماه واصطدم به وأيمن منصور، لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن، ويستمر علاج الثنائي لمدة 7 دقائق.

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