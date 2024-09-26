الامارات | الزمالك يتأهب لمشاهدة "فيلم رعب" في موسم الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب الزمالك المصري، عند العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت الامارات، ُلملاقاة غريمه التقليدي الأهلي على لقب السوبر الإفريقي في المباراة التي ستجمعهما على أرض ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتعتبر المباراة بمثابة "فيلم رعب" بالنسبة لأصحاب الرداء الأبيض عطفا على نتائجهما معا على مستوى بطولات إفريقيا، اذ تميل النتائج جميعا لمصلحة الأهلي

فباستثناء المواجهة التي التقيا فيها منذ 30 عاما على لقب السوبر الإفريقي والتي فاز فيها الزمالك بهدف أيمن منصور، اكتسح الأهلي المواجهات الافريقية التي جمعتهما على صعيد دوري الابطال، بعدما التقيا في تسع مرات سابقة، كان أشهرها نهائي القرن في عام 2020، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريقان قد التقيا في ثماني مباريات بالأدوار المختلفة لدوري أبطال إفريقيا، ففاز أصحاب الارداء الأحمر في خمس مناسبات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، من دون أي فوز للزمالك.

ويتصدر الأهلي ترتيب الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الافريقي برصيد ثماني مرات، إذ توج في نسخ 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وخسر اللقب في نسخ 1994 أمام الزمالك و2015 أمام وفاق سطيف الجزائري وأمام مواطنه اتحاد العاصمة عام 2023.

أما الزمالك، فتوج باللقب في أربع نسخ خلال أعوام 1994 و1997 و2003 و2019، وخسر اللقب مرة واحدة فقط عام 2001 أمام هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة (2-0).

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في وضعية فنيه أفضل من الزمالك، بحسب ما يرى محللون ولاعبون سابقون، في ظل حالة الاستقرار التي ينعم بها الفريق على مستوى تشكيلته، وخبرة مدربه السويسري مارسيل كولر، والذي حقق نجاحات كبيرة مع القلعة الحمراء، وأخرها الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي المصري.

ونجح الأهلي سابقا في التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم المنتخب المغربي، وهما يحي عطية الله والمدافع، أشرف داري، إلى جانب لاعب الإسماعيلي عمر الساعي.

في المقابل، فإن الزمالك الذي عانى من أزمات مالية منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، فلم يتمكن من التعاقد مع صفقات تُرضى غرور جماهيره، وأتم التعاقد مع خمسة لاعبين ليسوا من أصحاب الأسماء الرنانة، وهم الفلسطينى عمر فرج، والمغربى محمود بنتايك، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي، والسنغالي سيدي ندياي المقيد تحت السن، لكن مازال الزمالك ومدربه البرتغالي جوميز، يعانيان على صعيد مركزي قلبي الدفاع والظهير الأيسر.