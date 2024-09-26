الامارات | نجم السلة الأميركية ديريك روز يودع ملاعب الـ "NBA"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأميركي دريك روز، اليوم الخميس، اعتزاله كرة السلة، واضعاً حدٍ لمسيرة حافلة من الإنجازات، منذ اختياره رقم "1" من قبل فريق شيكاغو بولز في مسابقات "درافت" للمواهب الشابة المنضمة للدوري الأميركي للمحترفين في العام 2008، واختياره في 2011 وبعمر 22 ربيعاً مع ذات فريقه "شيكاغوا" للفوز بجائزة أفضل لاعب في الـ "NBA"، في إنجاز لا يزال محفوراً باسمه كأصغر لاعب بتاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحصل على هذه الجائزة.

وقال روز في رسالة إلى اللاعبين على حسابه على موقع "إنستغرام": "لقد آمنتم بي في الأوقات الجيدة والسيئة، لقد كنتم ثابتين معي عندما بدا كل شيء آخر غير مؤكد”.

ويذكر أن روز حصل في موسمه الأول 2008-2009 على جائزة أفضل لاعب صاعد مع "شيكاغو بولز"، كما تم اختياره ضمن فريق كل النجوم في ثلاثة من مواسمه الأربعة الأولى، لتجبره إصابة خطيرة في الركبة خلال تصفيات عام 2012 على الغياب لموسمين كاملين، وفكر في الاعتزال عن اللعب عدة مرات، لكنه كان يجد دائماً طرقاً للعودة إلى الملعب، في مسيرة امتدت 15 عاماً، انتقل خلالها للعب مع كبرى اندية الدوري للمحترفين بحجم "نيويورك" و"ديترويت" و"مينيسوتا" و"كليفلاند" و"ممفيس"، قبل أن يمضي الموسم الماضي مع فريق "غريزليز" في أخر محطاته في الـ "NBA".