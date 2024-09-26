رغم الفيديو المسرب.. الزمالك يكشف حقيقة فتح تحقيق في معسكر السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري

رغم تداول فيديو مسرب من تدريبات الفريق، نفى مصدر داخل فريق الزمالك، حدوث تسريب لمعلومات من داخل معسكر الأبيض في السعودية، قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ببطولة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بدولة السعودية.

وقال مصدر مطلع داخل المعسكر في حديث خاص لمصراوي، إن ما تردد عن فتح تحقيق من قبل رئيس النادي حسين لبيب، بسبب تسريب فيديو لتدريب الفريق في السعودية خلال مران الأمس من قبل أحد أعضاء المجلس المرافق للبعثة غير صحيح.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك حالة من التركيز الشديد لدى الجميع حاليا على المباراة، وما يتردد هدفه فقط تشتيت ذهن اللاعبين، وحسين لبيب وفر مناخ مميز للجميع في فندق الإقامة بالسعودية وعزل اللاعبين الجهاز الفني عن وسائل الإعلام والجماهير.

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