ماذا يحدث في حالة انتهاء مباراة السوبر الأفريقى بالتعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تتبقى ساعات قليلة على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، اللقاء الثاني بينهما في المسابقة، بعد نسخة 1994، التي انتهت بتتويج الأبيض بطلا، بهدف لأيمن منصور في الدقائق الأخيرة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا في السعودية، في التاسعة مساء غدا الجمعة، وتنقل على قناتي بي إن سبورتس وإم بي سي مصر.

ولا تقبل المباراة القسمة على اثنين، إذ يتوج الفائز بطلا لكأس السوبر الأفريقي، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح المباشرة.

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