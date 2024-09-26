بينهم إمام وعبد الله السعيد .. نجوم لعبوا بقميص القطبين في مباريات حاسمة.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق، مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي غداً الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ستاد "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

وتضم قائمة الفريقين 6 لاعبين، سبق لهم ارتداء قميص القطبين، منهم ثلاثة لاعبين مع الزمالك، وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، فيما تضم قائمة النادي الأهلي للقاء كلا من إمام عاشور ومحمود كهربا وعمر كمال.

وسبق لعدد من هؤلاء اللاعبين، المشاركة في عدد من مباريات السوبر أمام فريقه الحالي، ومن أبرزهم نجم الفارس الأبيض الحالي والأهلي السابق عبد الله السعيد، الذي شارك أمام نادي الزمالك عندما كان لاعباً في صفوف النادي الأهلي، في نهائي السوبر المصري عام 2015 بالامارات، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الأهلي، وأحرز السعيد هدفين خلال هذا اللقاء.

كما شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، في مباراة السوبر المصري عام 2015 أيضاً، حينما كان لاعباً في نادي الزمالك، ونجح في إحراز هدف فريقه الثاني في هذا اللقاء.

وتواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، في مباراة السوبر المصري موسم 2019-2020 عندما كان لاعباً في نادي الزمالك، وانتهى اللقاء آنذاك بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.