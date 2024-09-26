جوميز يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعداداً للسوبر الإفريقي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وألقى المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم الخميس في مقر إقامتهم بفندق الرياض، المملكة العربية السعودية.

وشهدت المحاضرة تقديم جوميز شرحاً تفصيلياً للجوانب التكتيكية والخططية، حيث استعرض بشكل نظري بعض الأفكار التي سيعمل الفريق على تنفيذها خلال موقعة الأهلي.

وركز المدرب البرتغالي على تحضير اللاعبين من الناحية الفنية والذهنية قبل المواجهة المرتقبة.

كما خص جوميز عدداً من اللاعبين بتعليمات خاصة تتعلق بأدوارهم ومهامهم داخل الملعب، وفقاً للمراكز التي سيشغلونها في المباراة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية للزمالك لمواجهة الأهلي غداً الجمعة على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، حيث يتنافسان على لقب كأس السوبر الإفريقي.

تسعى كتيبة الزمالك بقيادة جوميز إلى الظفر باللقب القاري في مواجهة غريمهم التقليدي الأهلي.