هل يتم إلغاء كأس العالم للأندية 2025 ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تحوم بعض الشكوك عن احتمالية عدم إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن وجود بعض الأزمات التي تهدد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكلها الجديد.

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد 32 فريقا في النسخة الأولى التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بأن بطولة كأس العالم للأندية ستقام في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

أزمات تواجه فيفا بسبب مونديال الأندية 2025

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن هناك بعض التهديدات التي تنذر بعدم إقامة كأس العالم للأندية 2025، وأن فيفا حاليا يحاول إصلاح بعض المشاكل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحاول الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة، كما أنه لم ينجح في التعاقد مع قنوات البث التلفزيوني.

وتابعت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة حتى الآن.

واعترضت بعض الأندية على موعد إقامة كأس العالم للأندية 2025، خاصة وأنه سيأتي بعد نهاية الموسم مباشرة وخلال فترة الراحة للاعبين.

https://x.com/elchiringuitotv/status/1839279590297964873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1839279590297964873%7Ctwgr%5E010fe4201da9af6318e44aef093abe430c2c162a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.365scores.com%2Far%2Fnews%2Fmagazine%2Fd8aad987d8afd98ad8afd8a7d8aa-d8aad986d8b0d8b1-d8a8d8a5d8add8aad985d8a7d984d98ad8a9-d8a5d984d8bad8a7d8a1-d983d8a3d8b3-d8a7d984d8b9d8a7%2F

بطل نسخة كأس العالم للأندية 2023

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التتويج بلقب نسخة كأس العالم للأندية الأخيرة 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.