يحيى عطية الله يتحدث عن أول نهائي مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث يحيى عطية الله، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في المملكة العربية السعودية.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يحيى عطية الله يتحدث عن نهائي السوبر الإفريقي

قال يحيى عطية الله في تصريحات الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه بحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى إسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في مواجهة الزمالك يوم الجمعة.

وأضاف: “بعد الفوز في مباراتي جورماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال أغلقنا الصفحة تمامًا وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي، وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية، في أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور”.

وواصل: “لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الإفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك القادمة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب”.

وتابع: “بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر المدير الفني تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة”.

وأكمل الظهير الأيسر لفريق الأهلي: “الحمد لله على التوفيق في بدايتي مع الأهلي، ولا يزال ينتظرني عمل كبير مع الفريق في الموسم الجاري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق في كل المباريات”.

وأردف: “الهدف الأكبر بالنسبة إليَّ هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤزارة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي جورماهيا، ولا يزال لدي الكثير”.

وأختتم عطية الله حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: «نتمنى دعمكم ومساندتكم أمام الزمالك، وإن شاء الله نفرحكم بالفوز باللقب”.