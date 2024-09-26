صحيفة إيطالية: كأس العالم للأندية 2025 مهدد بالإلغاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي سيشارك فيها الأهلي باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا، مهددة بالإلغاء، بسبب وجود بعض الأزمات والعراقيل التي تهدد إقامة المسابقة بشكلها الجديد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، وسيشارك في البطولة 32 فريقا في النسخة الأولى التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن هناك بعض التهديدات التي تنذر بعدم إقامة كأس العالم للأندية 2025، وأن فيفا حاليا يحاول إصلاح بعض المشاكل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن "فيفا" يحاول الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة، كما أنه لم ينجح في التعاقد مع قنوات البث التلفزيوني.

وأضافت أن الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة حتى الآن.

يأتي هذا في الوقت الذى اعترضت فيه بعض الأندية على موعد إقامة كأس العالم للأندية 2025، خاصة وأنه سيأتي بعد نهاية الموسم مباشرة وخلال فترة الراحة للاعبين.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد توّج بلقب كأس العالم للأندية الأخيرة 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على فلومينينسي البرازيلي، 4-0، ويتربع ريال مدريد الإسباني علي عرش الأكثر تتويجًا بالبطولة.