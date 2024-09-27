الامارات | التشكيلة الأغلى في الدوري بـ 237 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتل دوري أدنوك للمحترفين المرتبة الثانية آسيوياً من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 360 مليوناً و220 ألف يورو (1.48 مليار درهم)، جراء تعاقدات أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025، في وقت بلغت فيه قيمة التشكيلة الأغلى في البطولة - في جميع المراكز من حراسة المرمى، مروراً بخط الدفاع والوسط والهجوم - 57.7 مليون يورو (237 مليوناً و147 درهماً)، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

واعتلى القائمة بين النجوم الـ11، اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، الذي تعاقد معه الجزيرة على صعيد مركز لاعب الوسط المهاجم، بقيمة سوقية بلغت 10 ملايين يورو (41.1 مليون درهم)، بفارق مليوني يورو عن صاحب المركز الثاني الذي تَشارَكه مهاجم شباب الأهلي الدولي سردار أزمون، والعين المغربي سفيان رحيمي، بقيمة ثمانية ملايين يورو لكل منهما (32.88 مليون درهم)، ما جعل ثنائي خط الهجوم يحتل المرتبة الثانية في قائمة التشكيلة الأغلى للدوري، بإجمالي 16 مليون يورو (65.7 مليون درهم).

وأسهمت صفقة فقير في منح رباعي خط الوسط القيمة السوقية الأعلى في التشكيلة، بإجمالي 26.8 مليون يورو (110.14 ملايين درهم)، خصوصاً أن التشكيلة الأغلى للاعبي خط الوسط في الدوري الحالي، تضم أيضاً لاعب الوصل فابيو ليما البالغة قيمته السوقية سبعة ملايين يورو (28.77 مليون درهم)، وزميله في الفريق نيكولاس خيمينيز بقيمة سوقية تبلغ 4.8 ملايين يورو (19.7 مليون درهم)، ولاعب العين أليخاندرو روميرو بخمسة ملايين يورو (20.5 مليون درهم).

وجاءت القيمة السوقية لرباعي الخط الدفاعي في المرتبة الثالثة بإجمالي 14 مليون يورو (57.54 مليون درهم)، في قائمة اعتلاها مدافع النصر جلاوبر ليما بـ4.5 ملايين يورو (18.49 مليون درهم)، متفوقاً بفارق مليون يورو على مدافع العين البرتغالي، فابيو كاردوسو، البالغة قيمته السوقية 3.5 ملايين يورو (14.3 مليون درهم). وتَشارَك مدافعا الجزيرة كريم رقيق، والعين جورجينس القيمة ذاتها ليكملا رباعي الخط الدفاعي، بقيمة سوقية بلغت ثلاثة ملايين يورو (12.33 مليون درهم) لكل منهما.

وانفرد حارس مرمى نادي الجزيرة، الصربي ستوبان ليكوفيتش، بقائمة خط حراس المرمى من حيث القيمة السوقية التي بلغت 900 ألف يورو (3.6 ملايين درهم).

• دوري أدنوك للمحترفين يحتل الترتيب الثاني آسيوياً من حيث القيمة السوقية.



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