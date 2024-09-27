نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة إلى جوميز في السوبر الأفريقي



ياسر رشاد - القاهرة - قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن فريق الأهلى يسير بخطى ثابته خلال الفترة الماضية مؤكداً أن لاعبيه جاهزين فنياً قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر له اليوم الجمعة بالسعودية.

أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أطالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أن يشرك لاعب في مركز الرئيسى ولا يغير في الأماكن كثيراً خاصة مع التدعيمات الجديدة وعندنا خيارات كثيرة في الناحية الشمال".

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وواصل:" الأهلى متفوق على الزمالك بالنسبة لخط الدفاع،وأرى أن يحيى عطية الله لاعب دولى وصاحب خبرات كبيرة".

أحمد سامي: الأهلي لديه أفضلية في السوبر الأفريقي..

تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال أحمد سامي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"جميع المؤشرات تشير إلى تفوق الأهلي في الفترة الأخيرة على نظيره الزمالك قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف مدرب سموحة:"الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين الكبار ولديهم إمكانيات مميزة لكن يوجد مشكلة كبيرة سوف يعاني منها في خط الدفاع".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض