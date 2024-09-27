مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع سيرجيو راموس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف علي هشام نصر، نجل نائب رئيس نادي الزمالك، حقيقة دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، الإسباني سرجيو راموس.

وقال نصر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الخميس، إن "الحديث عن مفاوضات الزمالك مع سرجيو راموس صحيح، الزمالك نادٍ كبير وسمعته خارج مصر أكبر من داخلها، ويستحق أكثر من المكانة التي هو فيها".

وأضاف نجل نائب رئيس الزمالك: "الفكرة جاءت إلى أن راموس اسم كبير، وبمبدأ البيزنس يمكن أن يعود علينا أكبر منفعة من راموس وليس فقط الاستفادة الكروية، لأنني في الظروف الحالية أفكر كيف أساعد النادي من خلال البيزنس".

وتابع: "تحدثت مع وكيل اللاعبين عمر زعلوك وقال لي إنه يمكنه التواصل مع وكيل راموس، وليس لي أي دور رئيسي أو رسمي في الأمر من مجلس الإدارة أنا فقط مجرد محب لنادي الزمالك".

واختتم علي هشام نصر: "في الوقت الحالي حدث كلام بالفعل مع الوكلاء المقربين من راموس، لكننا أجلنا كل الملفات حتى الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي".