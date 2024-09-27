الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العروبة - شباب الأهلي 17:20
عجمان - دبا الحصن 17:20
الوحدة - بني ياس 20:00
الدوري السعودي
النصر - الوحدة 19:20
القادسية - الأهلي 22:00
الاتحاد - الخليج 22:00
كأس السوبر الإفريقي
الأهلي - الزمالك 22:00
ميلان - ليتشي 22:45
الدوري الألماني
دورتموند - بوخوم 22:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - رين 23:00
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