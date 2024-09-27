اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العروبة - شباب الأهلي 17:20

عجمان - دبا الحصن 17:20

الوحدة - بني ياس 20:00

الدوري السعودي

النصر - الوحدة 19:20

القادسية - الأهلي 22:00

الاتحاد - الخليج 22:00

كأس السوبر الإفريقي

الأهلي - الزمالك 22:00

ميلان - ليتشي 22:45

الدوري الألماني

دورتموند - بوخوم 22:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - رين 23:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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