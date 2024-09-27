الامارات | محمد المر: اتحاد القوى يسعى لتجهيز الموهوبين بـ «خطة متكاملة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، أن الخطة المتكاملة التي أطلقها الاتحاد لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ستسهم في زيادة مشاركة ألعاب القوى الإماراتية في البطولات الدولية والأولمبية.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الاتحاد يسعى من خلال برامجه وخططه لتجهيز جيل مميز من الشباب الموهوبين، وإعدادهم على الوجه الأكمل، وتوفير جميع متطلبات التميز والنجاح، مع العمل على اكتشاف المواهب، والتعاون مع الأندية لتأسيس قاعدة قوية من الناشئين الموهوبين». وأضاف: «شكلت المنافسات السنوية ضمن أجندة الاتحاد مؤشراً مهماً على تنفيذ الخطة الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤية فنية ترتكز على المستهدفات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في المنافسات المختلفة، إضافة إلى الجهود المبذولة في استضافة البطولات القارية والدولية، لما لها من أثر كبير ومهم في صقل القدرات وتطوير المهارات».

يذكر أن منتخب ألعاب القوى تصدر دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وسجل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 عبر العداءة مريم الفارسي.