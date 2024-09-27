couples الدوري المصري.."بعدوا سنتين ورجعوا تاني لبعض"... قصة حب محمد هاني مع زوجته (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

رغم فشل قصة حبهما في البداية، إلا أن محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزوجته حبيبة أبو الفتوح دافعوا عنها، حتى توجت بالزواج في يونيو 2024.

وسيشارك محمد هاني في مباراة الأهلي والزمالك على بطولة السوبر الإفريقي المقامة على ملعب المملكة أرينا، بالسعودية.

وأصبح هاني وحبيبة مثال لقصص الحب الناجحة في الشارع الرياضي المصري،وخطفت علاقتهما وتفاصيل قصتهم قلوب العديد من مشجعي كرة القدم وبالتحديد جماهير القلعة الحمراء.

وتحدث لميس زوجة حسام غالي عضو القلعة الحمراء، وشقيقة حبيبة عن قصة الحب التي جمعتها بمحمد هاني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"القصة قصة حب حقيقي قصتهم خطيرة لأن هما كانوا هيتجوزوا من سنتين بس ربنا ماردش وقتها".

وأضافت:"فضل الحب مكمل بينهم هي من ناحيتها وهو من ناحيته وهو بيحاول وهي كذلك لغاية الوقت الصح اللى ربنا أراد فيه أن القصة ترجع تاني بس المرة دي بجد والفرحة مختلفة".

وأقيم حفل زفافهما الشهير يوم 12 يونيو في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور كبير من نجوم كرة القدم المصرية، ظهرت خلاله حبيبة بفستان من تصميم شقيقتها، والتي قالت:"لما جيت أفكر في الفستان، حبيبة كانت عايزة حاجة بسيطة وكلاسيك، وأنا كنت عايزة اعملها حاجة كدا، وطلع شكلها حلو اوي".

وأضافت:" طرحتها اتكتب عليها جمل من أغنية حبهم "أشهد يا ليل"، وهي الأقرب لقصتهم سوا "عمر الجبل ما تهزه ريح وما هزوا بيوم جبالنا، والقلب مهما خبى هواه العين تفضح شوقنا"".

وبعد أشهر قليلة من دخولهم عش الزوجية، ظهر الثنائي سوياً خلال تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري موسم 2023-2024، وخطف هاني وحبيبة وقتها أنظار مشجعي القلعة الحمراء.