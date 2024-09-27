"معقول يبيع النادي؟".. شبانة يطلق تصريحات نارية بشأن اتهام عضو الزمالك بالتسريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك البعض يحاول صناعة تريندات فارغة بشأن تسريب مران فريق الزمالك، والذي تم اتهام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أنه وراء هذا التسريب.

وقال شبانة خلال تقديم برنامجه على قناة etc: "ظهر فيديو لمدة 6 ثوانٍ فقط، ولم نرى فيه شيئًا، والبعض يحاول صناعة أزمات فارغة".

أضاف: "هناك أمور غريبة تمامًا، وهجوم ضد أحمد سليمان غريب جدًا، فهل من المعقول أن يقوم هذا الرجل ببيع الزمالك لمجرد أنه يعمل في قناة فضائية مثلا؟!".

وأوضح: "هناك فيديو من المران لم نرى منه شيئًا سوى زجاجة ماء فقط، ولم نشاهد أي شئ آخر من اللاعبين أو المران نفسه، وفوجئنا بوجود اتهامات لـ أحمد سليمان عضو المجلس، بسبب أن زجاجة الماء كانت على الطاولة التي يجلس عليها، فهل هذا هو الدليل؟!، من أجل اتهام الرجل بأنه وراء التسريب، ما يحدث أمر غريب جدًا من الجماهير".

وأتم تصريحاته: "فوجئنا بحملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد أحمد سليمان خلال الساعات الماضية، وهو أمر غير معقول بالمرة، الكاف قام بتصوير لاعبي الأهلي والزمالك، ولكن تدريبات الفريقين سرية".

.اقرأ أيضا:

شاهد مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة