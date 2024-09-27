الامارات | إصابة لاعب بطلق ناري في قدمه إثر هجوم مسلح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان الاتحاد التركي لكرة القدم الهجوم المسلح الذي تعرض له مهاجم المنتخب الوطني وفناربخشه السابق والمحلل التلفزيوني الحالي سرحات أكين في إسطنبول أمس.

وقال أكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تعرض لإطلاق نار في قدمه عقب مغادرته الاستوديو التلفزيوني في منطقة بيكوس بالمدينة بعد فوز فناربخشه 2-1 على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.

وقال الاتحاد التركي في بيان "علمنا بكل أسف أن لاعب المنتخب الوطني السابق سرحات أكين أصيب في قدمه بسبب هجوم مسلح. ندين بشدة الهجوم البغيض ونتمنى لسرحات أكين... الشفاء العاجل".

ونُقل اللاعب السابق (43 عاما)، الذي خاض 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 2002 و2006، للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشر أكين مع تعليقه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاحله وقدمه ملطختين بالدماء، وعلق عليها قائلا "أطلقوا النار على قدمي بعد البرنامج، كلمتنا الأخيرة هي فناربخشه".

وأدان فناربخشه أيضا، الذي بدأ فيه أكين مسيرته وقضى خمس سنوات بين صفوفه قبل أن ينتقل إلى أندرلخت البلجيكي، الهجوم.

وقال النادي "نتوقع أن يقدم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".