"نقاط ضعف المنافس".. جوميز يمنح لاعبي الزمالك التعليمات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بالسعودية.

وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة اليوم أمام الأهلي، وسيمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بأدوارهم في الملعب وطريقة اللعب في اللقاء، وتوضيح نقاط ضعف المنافس.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

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