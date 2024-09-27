طقوس خاصة من ميدو قبل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، على طريقته الخاصة.

ونشر ميدو صورا له أثناء الاستشفاء داخل الثلج، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "10 دقائق ثلج وواحدة زاناكس قبل الماتش مباشرة السوبر الأفريقي".

ويلتقي الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد المملكة أرينا في السعودية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

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