بعد تأجيل حفل الافتتاح.. مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد بمشاركة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

وتقرر تأجيل حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، من اليوم إلى غدا السبت، بسبب مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تقام اليوم في المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك

وتقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيدني الأسترالي ضمن مباريات الجولة الأولى، في السادسة مساء.

بينما يلتقي الزمالك نظيره توباتي البرازيلي فى التاسعة مساء، بنفس الجولة.

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