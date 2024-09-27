الامارات | الرباط الصليبي ينهي موسم نجم مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الإسباني بيب غواردويلا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، غياب مواطنه لاعب الوسط رودري عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال غواردويلا «لقد خضع لجراحة هذا الصباح. لذلك، سيكون حاضرا هنا في الموسم المقبل. هذا الموسم قد انتهى».

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال مواجهة أرسنال وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري.