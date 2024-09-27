تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق، مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

وقررت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، نقل المباراة بالمجان لكل المتابعين عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة".

وجاء تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة كالتالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل الترميز: ⅔.

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