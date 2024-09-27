مباراة السوبر الإفريقي.. ماذا يحدث في ملعب المملكة أرينا؟ (تغطية خاصة بالصور والفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تغطية- وائل توفيق:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث يتنافس القطبين على بطولة السوبر الإفريقي2024.

ونعرض هنا تغطية مستمرة لأحداث المباراة خارج الملعب وداخله وردود أفعال الجمهور.

تقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الممكلة أرينا الذي يتسع إلى 25 ألف مشجع وبحد أقصى 30 ألف مشجع، وتجهز الملعب للمباراة التي ستنطلق بعد أكثر من ساعتين.

شهد معسكر نادي الزمالك حالة من الارتباك بعد إصابة محمد صبحي حارس المرمى واستبعاده من التشكيل، والعمل على تأهيل محمد عواد نفسيا قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

أرقام من مواجهات الأهلي والزمالك القارية

ثنائي الأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات، الأكثر تسجيلا في مواجهات القطبين القارية، برصيد 4 أهداف.

جمال حمزة أكثر من سجل في شباك الأهلي قاريا، برصيد هدفين.

أحمد حسن اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الأهلي والزمالك.

جمهور الأهلي يتجمع حوال ملعب المملكة أرينا

كولر يحذر لاعبي الأهلي

قال مصدر، إن مارسيل كولر حذر اللاعبين من 3 أشياء يمكن ان تحدث ضد الزمالك، أهمها الانشغال مع قرارات الحكم، مؤكدا على أن هذ الأمر من اختصاصات الجهاز الفني ومدير الكرة.

وواصل: التحذير الثاني هو ضرورة التركيز الشديد على المباراة وعدم منح رباعي الزمالك عبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، فرصة للتسديد أو الاختراق، وأخيرا طالبهم بضرورة التسجيل المبكر الذي سيمنح الأهلي الأفضلية طوال اللقاء".

أول قرار من كولر بعد عودة بعثة الأهلي

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع، عقب العودة من السوبر الأفريقي لعدم وجود أي ارتباطات في الفترة المقبلة حتى موعد السوبر المصري للأبطال.

محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك بعد 104 يومًا

بعد إصابة محمد صبحي، عاد عواد إلى حراسة مرمى الزمالك بعد غياب 104 يوما، بواقع 19 مباراة، بينهم 4 مباريات على مقاعد البدلاء.

جمهور الأهلي بمحيط ملعب المملكة أرينا المستضيف مباراة السوبر الإفريقي

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أجواء رائعة داخل ملكة المملكة أرينا



معلقو مباراة الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

لإطلاع على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة نادي الزمالك في السوبر الإفريقي.. اضغط هنا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

لإطلاع على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.. اضغط هنا