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دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة، يمكنهم تحقيق العديد من العوائد الدفاعية أو الهجومية.

وشهد التشكيل تواجد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائدا للفريق، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد - 4.5 مليون).

خط الدفاع: آينا (نوتنجهام - 4.5 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.1 مليون) - أرنولد ( - 7.1 مليون).

خط الوسط: ساكا (أرسنال - 10 مليون) - لويس دياز (ليفربول - 8 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7.2 مليون) - سيمنيو (بورنموث - 5.6 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.3 مليون) - هافيرنز (أرسنال - 8.1 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.1 مليون).

وتبدأ الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

لمشاهدة نصائح الجولة السادسة تابع الفيديو التالي:

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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