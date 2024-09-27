"أجواء رائعة".. 23 صورة لجماهير الأهلي بمحيط ملعب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتوافد جماهير النادي الأهلي على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية، الرياض لحضور مباراة فريقها أمام الزمالك في نهائي السوبر الأفريقي.

وأشعلت جماهير الأهلي الأجواء بمحيط الملعب بالأهازيج الخاصة بفريقهم وحمل أعلام النادي وسط تفاعل من الحضور.

يذكر أن الأهلي يخوض المباراة كونه آخر فريق توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا فيما يُشارك الزمالك بصفته آخر فريق توّج بلقب بطولة الكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:

"بينهم عبدالله السعيد".. 3 تحذيرات من كولر قبل مباراة الزمالك

"بعضهم حصل على إذن".. تفاصيل رحلة عودة الأهلي إلى القاهرة بعد السوبر

"يربك حسابات جوميز".. تعديل مفاجئ على خطة الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي

شاهد مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي