فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة، زيادة سعر لاعب ليفربول لويس دياز، قبل الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 27 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جون دوران (أستون فيلا) 6.2 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جون ماكجين (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جو أريبو (ساوثهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ويلسون أودوبيرت (توتنهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة السادسة تابع الفيديو التالي: