19 صورة لجماهير الزمالك تُزين محيط ملعب السوبر الأفريقي بالأبيض قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد محيط ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية، الرياض؛ حيث مباراة السوبر الأفريقي توافدًا لجماهير نادي الزمالك مبكراً.

وتواجدت جماهير الزمالك بأعداد لا تقل كثيراً عن جماهير الأهلي، كما ملأت محيط الملعب بالأهازيج الخاصة بناديهم.

ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته بطلاً للكونفدرالية، فيما يشارك الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

"اصطفوا للصلاة معًا".. 3 مشاهد رائعة لجماهير الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي

"أجواء رائعة".. 23 صورة لجماهير الأهلي بمحيط ملعب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي

شاهد ملعب المملكة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك (صور وفيديو)