بالتردد.. القنوات المجانية الناقلة لقمة الزمالك والأهلي اليوم في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الأهلي، نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى السوبر الأفريقى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة للسوبر الأفريقي

قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق عصام الشوالي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6