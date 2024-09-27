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السوبر الافريقي.. حافلة فريق الزمالك تتحرك إلى إستاد المملكة أرينا لمواجهة الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية ، متجهه إلى ملعب المملكة أرينا، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وحرص كل من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية، وهشام نصر نائب الرئيس، وأحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على مرافقة الفريق لملعب المباراة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم بفندق الإقامة استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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