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السوبر الافريقي.. غرفة ملابس الزمالك قبل ملاقاة الاهلى

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ياسر رشاد - القاهرة - عرضت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك الغرفة ملابس الفريق بملعب المملكة أرينا المقرر أن يستضيف مباراة الفريق أمام الاهلى اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي. 

 

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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية ، متجهه إلى ملعب المملكة أرينا، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وحرص كل من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية، وهشام نصر نائب الرئيس، وأحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على مرافقة الفريق لملعب المباراة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم بفندق الإقامة استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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