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السوبر الافريقي.. غرفة ملابس الاهلى قبل صدام الزمالك الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - عرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي غرفة ملابس الفريق بملعب المملكة أرينا المقرر أن يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي. 

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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى توجهت إلى ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية ، لخوض مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد أدى مرانًا خفيفًا صباح اليوم داخل فندق الإقامة، للتأكيد على جاهزية اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا، وفي إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط الفنية والجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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