الامارات | شباب الأهلي يزاحم الشارقة في صدارة الدوري.. وعجمان يتذوق طعم الانتصار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي انتصاره الرابع على التوالي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وفاز أمس على مستضيفه العروبة 4- 1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دبا، ليواصل «فرسان دبي» مزاحمة الشارقة على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما (العلامة الكاملة)، في حين تكبد فريق العروبة الوافد الجديد للمسابقة خسارته الرابعة على التوالي وبقي في المركز الأخير من دون رصيد، ليدخل بذلك في «دوامة الشك».

ولم يجد الضيوف أي صعوبة تذكر في اكتساح مستضيفهم، إذ سيطر «فرسان دبي» على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة جويلهرم دا سيلفا من تسديدة صاروخية، وهو الهدف الذي كان فاتحاً لشهية زملاءه، إذ جاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 40 عبر لاعبه يوري سيزار بتسديدة قوية.

وانعكس تفوق شباب الأهلي في الشوط الأول على أدائه في الثاني، إذ وسع الفريق تقدمه بالهدف الثالث عبر لاعبه برونو كاسكاردو في الدقيقة 57 من كرة رأسية، بينما اختتم المتألق فيديريكو كارتابيا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 65، في حين جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة جابريل كاك في الدقيقة 74.

وفي المواجهة الأخرى التي أقيمت في نفس التوقيت، تذوق عجمان طعم الانتصار الأول في مسابقة الدوري، بعد فوزه العريض على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 5-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب راشد بن سعيد، ليضع «البرتقالي» أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما استمر الضيوف في النتائج السلبية، إذ تلقى الخاسرة الرابعة في الدوري، ليبقى في المركز قبل الأخير من دون نقاط.

وقد تناوب على تسجيل خماسية عجمان، كل من وليد أزارو في الدقيقة 22، وبلال يوسف في الدقيقة (3+45) ووليذييري سيلفا في الدقيقة (8+45) وجونيور فليمنجز في الدقيقتين 52 و61، بينما جاء هدف الضيوف بواسطة هيثم الجويني في الدقيقة 39.