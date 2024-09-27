25 دقيقة.. التعادل يسيطر على كلاسيكو الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على أول 25 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم والجارية الآن على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص على كلا المرميين، أبرزها تسديدة وسام أبو علي من ضربة حرة والتي كانت قريبة من الشباك البيضاء قبل أن يتصدى لها عواد ببراعة.

يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

يشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، كونهما أبرز الأندية المصرية في الساحة الأفريقية.