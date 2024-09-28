أول تعليق من عمر جابر بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ونشر عمر جابر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له وهو يحمل لقب كأس السوبر الأفريقي، من داخل ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.

وكان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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