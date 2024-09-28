ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي.



وأكد زيزو في تصريحات تلفزيونية أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، بعد العودة في اللقاء.

وعن مستقبله مع الزمالك، قال زيزو: "قرار بقائي في الزمالك هو الأعظم في تاريخي".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد استطاع تحقيق كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.